بـالفيديو .. كـريم قاسم يروي تجربته بعد إصابته بـفيروس كورونا

تصدر الفنان الشاب كريم قاسم تريند موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid19).
ونشر "كريم" فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يكشف تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا.
وكشف من خلال الفيديو عن تجربته كاملة من لحظه اكتشاف اصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.
شاهد الفيديو ..
وقال في الفيديو أنه تردد كثيرًا في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا أو الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذا ظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر.
وأضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب أخذ الاحتياطات وأن أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى.
وأنهى الفنان كريم قاسم، الفيديو بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمأنه من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج، داعياً الله أن يرحم كل من توفى من فيروس كورونا، ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية.
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