شاهد..التونسي محمد بن صالح يغني بالفصحى لأول مرة في "ما بلاني"

أطلق الفنان التونسي محمد بن صالح أجدد أعماله الغنائية "ما بلاني"، بشكل فيديو كليب مصور من مدينة سوسة التونسية.
يخوض "بن صالح" بهذه الأغنية أولى مغامراته في الغناء باللغة العربية الفصحى بجانب تلحينها، كما يبدأ بها انطلاقته الفنية لموسم الصيف، تعيده للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 7 أشهر منذ آخر كليباته "أنا وياك"،وتعد أغنية "ما بلاني" من كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج ياسين طبقة.
كما تعقب مشاركته في التوعية لصالح أهمية الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي كورونا في تونس عبر إطلاقه أغنية "خليك في الدار" في أبريل الماضي.
جدير بالذكر أن محمد بن صالح مطرب تونسي تمتد رحلته الغنائية لأكثر من 5 سنوات، وتدور رسالته الفنية في فلك إحياء الموروث التونسي الأصيل مع مزجه بنفحات من الكلاسيكيات المصرية، بغنائه روائع سيد درويش "شد الحزام" و"محسوبكو انداس" و"أهو ده اللي صار"، ومقتطفات من التراثيات التونسية مثل "نوبة الخضراء" و"يا مرحبا بيك" و"لايمى على الزين"، كما حقق نقلة نوعية في مشواره بمشاركة خاطفة فى برنامج المواهب العربية "أراب ايدول".
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