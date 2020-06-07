وجه النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر المستشار تركي آل الشيخ صورة نادرة للنجم هاني شاكر، وعلق عليها قائلًا: الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز ... تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر. شاكر، وعلق عليها قائلًا: الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز ... تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر. Advertisements ومن ناحيتها توجه النجم هاني شاكر للشكر للمستشار تركي، قائلًا: معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصوره الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مره اخرى.. وان شاء الله قريبًا أكون بألعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي. شاكر للشكر للمستشار تركي، قائلًا: معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصوره الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مره اخرى.. وان شاء الله قريبًا أكون بألعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. هاني شاكر يوجه رسالة شكر لتركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.