كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء الخليج 365 اليوم كأفضل برنامج إذاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.

وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6407صوت مايعادل 29,85% ويليه برنامج مش رمضان.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط