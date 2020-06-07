كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء الخليج 365 اليوم كأفضل برنامج إذاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.
وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6407صوت مايعادل 29,85% ويليه برنامج مش رمضان.
ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط
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فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":
مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور