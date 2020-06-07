ما هي حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية بعد انتشار عدد من الأخبار، التي تفيد بإصابة أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، وأن أسرته تعاني أيضاً من الإصابة بنفس الفيروس، وقد خضعوا جميعاً لإجراء التحاليل الطبية.

وسرعان ما حرص سكرتير نقابة المهن الموسيقية الموسيقار أحمد رمضان، على نفي كل ما يتردد؛ خاصة وأن الفنان هاني شاكر قد تعود منذ زمن بعيد أن يتجاهل الشائعات التي تحيط به.

اقرئي ايضا : تفاصيل الحالة الصحية لاشرف زكي بعد إجراء عملية بالقلب



وأجرى الموسيقار أحمد رمضان مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، وأوضح حقيقة الأمر وقال، إن الفنان هاني شاكر بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا، سواء هو أو أي فرد من أسرته، وأن ما تردد عارٍ تماماً من الصحة، وأشار إلى أن هاني شاكر يمارس عمله بشكل طبيعي، ويبحث الكثير من الملفات التي تقدم له، والتي يملأها أزمات الموسيقيين، التي يحاول توفيقها خلال الفترة الحالية.

Advertisements

يشار إلى أن الفترة الماضية قد عانى منها الكثير من نجوم الفن الذين ارتبطت أسماؤهم بفيروس كورونا، وتردد أنهم مصابون بالفيروس ويخضعون للعلاج، ومن بين هؤلاء: أحمد السقا وزوجته، وأحمد حلمي ومنى زكي، وأمير كرارة، وحرصوا جميعاً على نفي ما تردد.

اقرئي ايضا : محمود حميدة وشيرين رضا يستفزان الجمهور بهذه الصورة