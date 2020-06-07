محمود حميدة وشيرين رضا يستفزان الجمهور بهذه الصورة

حالة من الغضب الشديد سيطرت على عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على شركة نيوسينشري للإنتاج السينمائي وأسرة فيلم الغسالة، وذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للشركة صورة آخر أيام تصوير الفيلم، والتي ظهر من خلالها كافة أبطال العمل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير، دون النظر للإجراءات الاحترازية التي تؤكد عليها وزارة الصحة، ولم يظهر أيّ من أبطال العمل أو القائمين عليه وهم يرتدون الكِمَامات، وهو ما استفز جمهورهم بشكل كبير.

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وانهالت التعليقات الغاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على الصورة وقالوا: «أعتقد المفترض أنكم قدوة للمجتمع في الالتزام، ده لو كانت الصورة قديمة حتى، يجب مراعاة الظروف الحالية عشان نشجع الناس تحافظ شوية»، «أومال فين إجراءات الوقاية من الكورونا، وممنوع التجمعات، والإجبار على ارتداء الكِمَامات؟».

يشار إلى أن فيلم الغسالة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، ومن المقرر أن يبدأ مخرجه خلال الفترة المقبلة في عملية المونتاج والمكساج النهائي للعمل، وبعدها يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.