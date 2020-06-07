شاهدوا السلطانة هويام وهي طفلة.. لن تصدقوا، ملامحها لم تتغير إطلاقاً!

شاركت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بصورة استعادت من خلالها ذكريات طفولتها، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من محبيها ومتابعيها.

يشار إلى أن السلطانة هويام كما يطلق عليها في الوطن العربي، كانت في زيارة العام الماضي لمصر، وأجرت حواراً تليفزيونياً مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة، وحققت حلقاتها نجاحاً كبيراً؛ خاصةً وأنها تحدثت باللهجة المصرية، وفاجأت كافة متابعي البرنامج.

وتردد خلال هذه الفترة، أنها من الممكن أن تشارك في بطولة فيلم لص بغداد الذي كان يصوره الفنان محمد عادل إمام وأمينة خليل، خلال هذه الفترة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأجرت هويام زيارة لموقع تصوير الفيلم وأشادت كثيراً بأبطال الفيلم وأدائهم الذي وصفته بالمبهر.

واحتفلت الفنانة مريم أوزرلي بعيد ميلاد ابنتها خلال الفترة الماضية، وقالت في منشور لها: «ست سنوات، عيد ميلاد سعيد حبي الأول والوحيد، قلبي وروحي وكل شيء وحبي الكبير».

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أضافت: «قد لا أكون أمّاً مثالية، وبالتأكيد لست أباً مثالياً، لكن حبي لك هو الكمال»، وختمت قائلة: «ليحفظك الله دائماً، وليحفظ جميع أطفال العالم».