كندة علوش تثير قلق محبيها حول صحتها بهذه التغريدة

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتغريدة أعربت من خلالها عن حبها الشديد لمصر، وحرصت أن تدعو لمصر لتخطي المحنة التي تمر بها حالياً، وهي مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت كندة في تغريدتها «يا رب تحمي بلدي الثاني الغالي مصر بيتي وحياتي، وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض ويا رب تعدي هالفترة العصيبة على خير». وهو ما دفع البعض للتساؤل حول صحة كندة وأحوالها ومحاولة الاطمئنان عليها. اقرئي ايضا : هل أصيبت ريهام حجاج بفيروس كورونا أثناء حضورها حفلاً صاخباً؟ Advertisements كما حرصت على الدعاء لبلادها سوريا أيضاً وطالبت جمهورها بالمشاركة في الدعاء أيضاً، وقالت «يا رب تحمي بلدي سوريا وشعبها... يا رب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع... يا رب نزل رحمتك... أرجوكم قولوا آمين». على ناحية أخرى كانت كندة علوش دعمت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد أن أعلن إصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بمدينة الإسماعيلية، وقالت في تغريدة لها «صباح الخير... يا رب صباح يوم جديد يحمل معه الخير للجميع والشفا لكل مريض... قولوا آمين. ادعوا معي يا رب اشفي كل مريض واشفي الكبيرة الغالية رجاء الجداوي». اقرئي ايضا : نادين نجيم توجه رسالة حب وقبلات لـ«ابنتها» عبر انستجرام

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