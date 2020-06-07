تفاصيل الحالة الصحية لاشرف زكي بعد إجراء عملية بالقلب

أجرى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين عملية تركيب دعامتين بالقلب بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية وذلك بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. وأكد مصدر مقرب من نقيب الممثلين أنه خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية بعد شعوره ببعض الآلام في القلب؛ ليؤكد له الطبيب المعالج ضرورة تركيب دعامتين. اقرئي ايضا : هل أصيبت ريهام حجاج بفيروس كورونا أثناء حضورها حفلاً صاخباً؟ Advertisements

وأضاف المصدر أن حالة أشرف زكي الصحية مستقرة وسيغادر المستشفى خلال ساعات ليقضي فترة النقاهة بالمنزل. ونشر عدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط الفني بعض التدوينات التي دعوا خلالها للفنان أشرف زكي بالشفاء ودوام الصحة. اقرئي ايضا : نادين نجيم توجه رسالة حب وقبلات لـ«ابنتها» عبر انستجرام

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