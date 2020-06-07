هل أصيبت ريهام حجاج بفيروس كورونا أثناء حضورها حفلاً صاخباً؟

كشفت الفنانة ريهام حجاج لأول مرة، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها محمد حلاوة، والذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.
كتبت “ريهام”، منشوراً عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، :”أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتي بصحة جيدة”.
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يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، شاركت في الموسم الرمضاني، بمسلسل “لما كنا صغيرين”، وهو أول بطولة مطلقة لها.
مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي ونبيل عيسى وأشرف زكي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وعرض في موسم دراما رمضان 2020.
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