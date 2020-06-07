نادين نجيم توجه رسالة حب وقبلات لـ«ابنتها» عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مجموعة صور جديدة لها مع ابنتها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

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وعانقت نادين ابنتها ومنحتها عدة قبلات، قائلة: «صباح الخير صباح الحب والحنان بآخر صورة البوسة رح تطلع من تاني خد، كتير طيب خدّها بدوب الله يحميها ويحمي ولادكم».

وتأجل عرض مسلسل نادين 2020، الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وذلك بسبب عدم استكمال التصوير من بعد تفشي أزمة كورونا.

ومن المحتمل أن تستكمل نادين تصوير باقي مشاهد المسلسل خلال الفترة الحالية، ليكون جاهزاً للعرض عبر عدد من الفضائيات العربية، كما أنه من المرجح أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.