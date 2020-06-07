انعام سالوسة تتصدر مؤشر البحث جوجل بصورة نادرة من حفل زفافها.. صور

تصدرت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل، بعد تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة من حفل زفافها على المخرج المسرحي سمير العصفوري، حيث تم نشر صورة لها برفقة زوجها المخرج المسرحي، وكذلك صورة بمفردها من حفل زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

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ونالت الصورة بشكل كبير إعجابهم، خاصة أنه في ظل مرور فترة طويلة عليها، ولكن ملامح النجمة الكبيرة لم تتغير بشكل كبير، كما أوضحت الصورة مدى احترامها لشكلها وأنها لم تجر نهائياً أي عمليات تجميل كما يقوم بها أغلب النجمات.

وكانت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، مصدر اهتمام كبير من قبل الجمهور شهر رمضان المنقضي، وتصدر مؤشر البحث جوجل في بعض أيام رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في تجسيد شخصية الأم في مسلسل الفتوة، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، حيث قدمت إنعام شخصية أم الأسطى حسن الجبالي، الشخصية التي قدمها ياسر جلال، والذي أصبح في نهاية حلقات المسلسل فتوة الجمالية، بعدما هزم عزم أبوشديد، الشخصية التي قدمها الفنان أحمد صلاح حسني.