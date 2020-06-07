التفاصيل الكاملة لإصابة كريم قاسم بفيروس كورونا بكواليس مسلسل «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول حقيقة إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا أثناء قضائه إجازة العيد بإحدى المدن الساحلية.

وبعد تأكيدات ونفي الكثيرين خرجت مروة الصاوي، المستشارة الإعلامية لكريم قاسم، وأكدت أنه بالفعل أصيب بفيروس كورونا، وهو حاليًا بالعزل المنزلي لتلقي العلاج.

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وبقي السؤال الأهم، وهو من أين أصيب كريم قاسم بفيروس كورونا؟ وهل بالفعل جاءت إصابته أثناء قضائه إجازة عيد الفطر؟ أم أن الإصابة كانت من قبل ذلك؟

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وأكد مصدر مقرب من كريم أنه لم يسافر لأي مكان خارج القاهرة خلال الفترة الماضية، وأن إصابته جاءت من كواليس تصوير مسلسل “لما كنا صغيرين” والذي استمر تصويره قبل نهاية رمضان بأيام قليلة.

وأضاف المصدر أن كريم ظهرت عليه الأعراض بعد انتهاء التصوير بوقت قليل، كما أنه خلال هذه الفترة لم يخالط أحدًا ولم يذهب إلى أي مكان به تجمعات كبيرة، لذلك فمن المرجح أن تكون الإصابة جاءت أثناء التصوير، خاصة وأن بعض أعضاء فريق عمل المسلسل قد ظهرت عليهم الأعراض.

وأوضح المصدر أن كريم قد تجاوز مرحلة الخطر، ولم تحتج حالته للانتقال إلى المستشفى، أو أجهزة التنفس الصناعي، وهو حاليًا يتماثل للشفاء.

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