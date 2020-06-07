الموت يفجع عفاف شعيب ويخطف أقرب الناس إليها

رحلت مساء أمس شقيقة الفنانة عفاف شعيب، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث نقلت إلى المستشفى منذ عدة أيام، لكن حالتها الصحية تدهورت حتى رحلت عن عالمنا مساء يوم السبت، وانتقلت الفنانة عفاف شعيب وعدد من أفراد أسرتها إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن، حيث خرج الجثمان من مستشفى الصفاء بمنطقة المهندسين اليوم الأحد، دون مراسم للجنازة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورنا. اقرئي ايضا : فنان شاب بعد اصابته بكورونا :"حاسس اني بموت"

ودفنت الراحلة بمقابر العائلة بالقاهرة، كما اقتصر الحضور على أفراد الأسرة فقط وعدد من المقربين. Advertisements يذكر أن الفنانة عفاف شعيب شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل “ختم النمر” الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته احمد صلاح حسني ونسرين طافش. اقرئي ايضا : صدور قرار رسمي بمنع ريم البارودي من الظهور في التلفزيون

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