سر خلاف شيرين وحسام حبيب.. "طلب غريب" يشعل الصدام

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حقيقة وقوع خلاف بينها وبين زوجها حسام حبيب.

وقال المصدر إن صداما كبيرا كان حدث بين الزوجين في فبراير/ شباط الماضي بسبب ما فعلته شيرين عبدالوهاب أثناء حفلها الذي أقيم بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بدولة الكويت.

وتوقفت شيرين عن الغناء بشكل مفاجئ وطلبت من زوجها الفنان حسام حبيب أن يأتي ليحملها كي تنزل للجمهور وقالت بصوت مرتفع "حسام تعالى شيلني" ليأتي ويستجيب لها.

وأوضح المصدر أن حسام حبيب شعر بحرج شديد، من طلب زوجته التي وضعته في موقف لا يحسد عليه، وبالرغم من الاستجابة لطلبها إلا أنه لم ينتظر حتى ينتهي الحفل وغادر المسرح.



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وأكد المصدر أن العلاقة بين الزوجين شهدت توترا كبيرا مؤخرا، بسبب الغيرة تارة ورغبة حسام في التدخل في كل اختيارات شيرين الفنية تارة أخرى.

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا خبرا عن حدوث مشاجرة بين الزوجين وبلغ الأمر لحد التراشق بالألفاظ وطلب شيرين الطلاق، وتدخل الفنان أحمد سعد ونجح في الصلح بينهما.

وفور انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سارع حسام حبيب لنفيه وكتب عبر حسابه على تويتر الآية الكريمة "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"، فيما كتبت شيرين عبر حسابها على تويتر: "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات، وأثمر عن ابنتين هما مريم وهناء وتزوجت من حسام حبيب في أبريل/ نيسان 2018.