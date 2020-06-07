نجل آثار الحكيم يصاب بكورونا.. ماذا عن الفنانة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيب نجل الفنانة المصرية آثار الحكيم، بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركته في تجمع مع أصدقائه في حفل أقيم بالجونة.

وقالت آثار الحكيم في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنها اكتشفت إصابة ابنها قبل قرابة أسبوع مبينة أنه شارك مع زملائه في احتفالية في الجونة حيث ذهب كنوع من تغيير المكان في القاهرة، وأضافت: "قدر الله وما شاء فعل وربنا يشيل عنه".

وأكدت آثار الحكيم أن الحالة الصحية لابنها مستقرة ويخضع للعزل المنزلي ولم يغادر إلى المستشفى حيث يتابع بروتوكولا علاجيا مع أحد الأطباء ويعالج بالمنزل لحين إتمام شفائه.

وعن ما إذا كانت أصيبت بكورونا أو نُقلت إليها العدوى قالت إنها أجرت فحوصاتها الطبية، متابعة: "جت سليمة والنتائج كويسة الحمد لله معنديش كورونا".

وطالبت آثار الحكيم بالحذر من هذا الفيروس وعدم التجمع في أماكن أو الاختلاط مع آخرين لافتة إلى أن الاحتفالية التي حضرها ابنها لم يكن بها تجمعات كما يُشاع، وأكدت أنها لا تعرف من أين انتقلت إليه الإصابة.

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وتشهد مصر هذه الفترة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بكورونا حتى أن الفيروس ضرب الوسطين الفني والإعلامي في مصر من بينهم الفنان كريم قاسم ورجاء الجداوي وأمير يوسف، إضافة إلى الإعلاميين حسام حداد وريهام السهلي وآية عبدالرحمن وغيرهم.

وشهدت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية السبت، تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة وتماثل 380 حالة للشفاء من فيروس كورونا، بينما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر، وصل إلى 8538 حالة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 32612، وأنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي المتوفين بالفيروس إلى 1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.