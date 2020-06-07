شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يدرس فكرة مشروع سينمائى جديد بعد "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس المخرج سامح عبد العزيز فكرة مشروع سينمائى جديد بعد نجاح مسلسله فى الموسم الرمضانى المقبل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، ويواصل حالياً قراءة السيناريو، حيث أبدى موافقته على إخراج العمل بشكل مبدئى، ويتكتم عبد العزيز عن تفاصيل العمل وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الفيلم والأبطال الذين يشاركون فى العمل.

يشار إلى أن سامح عبد العزيز حقق نجاحاً جماهيرياً فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وكان تريند على موقع البحث فى جوجل طوال شهر رمضان وعرض العمل على قناة الحياة وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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أما آخر أعمال سامح عبد العزيز السينمائية فكان فيلم "سوق الجمعة"، تأليف محمد الطحاوى، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، ومحمد عز، ونهى صالح وأحمد عادل وأحمد فتحى وأخرون من النجوم.

ودرات أحداثه حول عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن، ويمتزج بقصة مأساوية يسعى فيها عضو إحدى الجماعات الإرهابية يُدعى (مالك) إلى وضع قنبلة وسط الأهالي في السوق لتفجيره، وذلك بعد أن يُوهم (سيد خرطوش) بأنه تاجر أنتيكات.