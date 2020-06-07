"بينك" تشارك في المسيرات بـ" القناع والمطهرات" بعد تعافيها من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان النجمة العالمية بينك تخطت مرحلة اصابتها بفيروس كورونا و تعافت بشكل نهائي و تام و هو ما جعلها قادرة علي المشاركة بالمسيرات الاحتجاجية حيث ظهرت بنشاط ملحوظ ، وقد التقطت عدسات المصورين عدة صور لبينك ذات الـ ( 40 عام ) خلال تواجدها بواحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية في كاليفورنيا و هي المسيرات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته ، و كان صحبة بينك زوجها كاري هارت .

بينك Advertisements وكنوع من تشجيع محبيها و معجبيها نشرت بينك عدد من الصور خلال تواجدها بالمسيرات ، و حرصت بينك علي ارتداء القناع الطبي لتتجنب إصابتها من جديد بفيروس كورونا إضافة إلى زجاجة المطهر التي لم تتركها . يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات و هي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي ، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و تايجا و كورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .

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