شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف لمنتقدى أبناء الفنانين والمتنمرين: بتعترضوا على خلقة ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت الفنانة شيماء سيف رد فعل البعض ممن يقوموا بالهجوم علي الفنانين وأبناءهم، حيث وصفت فئة بأنها دوماً ما تركز مع الفنان وتهاجمه سواء قام بنشر صور أبنائه أم لا، وأضافت أن الفنان في الحالتين يقابل بالهجوم فحين يقوم بنشر الصورة وعدم إظهار وجوه أبناءه يقابل بانتقاد بسبب خوفه ورغبته في وضع خصوصية لأبنائه في حين يقابل بتنمر وهجوم أكبر حينما ينشر صور أبنائه فلا يسلم من تنمر البعض لدرجة السخرية من لون البشرة.



شيماء سيف

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كما وجهت سؤال : طب نعمل ايه؟، والسؤال هنا اللى بيكتب ده عنده ضمير وضميره مش بيئنبه؟!، .. جدير بالذكر أن حديث شيماء سيف يأتي بعد أيام من تعرض ابن محمد رمضان لحالة من التنمر بسبب لون بشرته مما استلزم من الأخير الرد على هذا الأمر عبر حساباته على السوشيال ميديا.

على جانب آخر شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو أثناء غنائها باللهجة الخليجية، مما خلق حالة من البهجة والكوميديا بين متابعيها، بينما علقت قائلة:"فنانة العرب القادمة".

وقد انهالت التعليقات من جمهور الفنانة شيماء سيف، حيث قال على:"الثقة و الاداء والصوت أنغام وشيرين في خطر واحشتني قد الدنيا يا شيماء"، وكتبت أخرى:" أنتٍ تخرجي الاكتئاب من أي حد بحبك"، وغردت أخري:" الله الله عسل يا شيماء متغنيش تاني يا حبيبتي بقي".