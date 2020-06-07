"أبناء فنانى مصر" تنعى شقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت منذ قليل، وفاء السبع شقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع وابنة الفنان محمد السبع، وهو ما أعلنته صفحة جمعية أبناء فنانى مصر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" في نعيها للفقيدة، حيث قالت في المنشور: "البقاء لله..تنعي جمعية أبناء فناني مصر.. الأخت والصديقة وفاء السبع.. ابنة الفنان القدير محمد السبع.. وشقيقة الفنانة صفاء السبع.. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وانا اليه راجعون".
الفنانة المعتزلة صفاء السبع، حققت نجاح كبير في فترة الثمانينات وبلغ رصيد أعمالها الفنية ما يقرب من 60 عملا فنيا، وهى حاصلة على بكالريوس في الفنون المسرحية، وأعتزلت مبكرا للتفرغ لحياتها الأسرية بعد زواجها وإنجابها لابنتها.
الفنانة المعتزلة صفاء السبع لها العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها، "أسف لا يوجد حل"، و"رأفت الهجان"، و"البراري والحامول"، و"نص ارنب"، و"سيداتي آنساتي"، "أزواج في ورطة"، "بوابة ابليس"، "الاوباش"، كما انها شاركت في الجزء الثانى من مسلسل "رأفت الهجان".
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