شاركت النجمة العالمية Pink بالمسيرات الاحتجاجية حيث ظهرت خلال واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية في كاليفورنيا، وهي المسيرات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على يد شرطي، بعد وضع ركبته علىرقبة "فلويد" مما تسبب في وفاته.
وكانت Pink أعلنت منذ فترة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (Covid19)، وتعافت منه بشكل نهائي.
يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوموالمشاهير حرصوا على المشاركة بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم "مادونا" التي تواجدت بالاحتجاجات وهي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون، إريانا جراند، ماديسون بير، تايجا، كورتني ستودن، هالزي، تايلور ذا كريتور، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها من كورونا .. Pink تشارك في مسيرات كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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