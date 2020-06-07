بعد تعافيها من كورونا .. Pink تشارك في مسيرات كاليفورنيا

شاركت النجمة العالمية Pink بالمسيرات الاحتجاجية حيث ظهرت خلال واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية في كاليفورنيا، وهي المسيرات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على يد شرطي، بعد وضع ركبته على

رقبة "فلويد" مما تسبب في وفاته.

وكانت Pink أعلنت منذ فترة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (Covid19)، وتعافت منه بشكل نهائي.

يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم

والمشاهير حرصوا على المشاركة بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم "مادونا" التي تواجدت بالاحتجاجات وهي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون، إريانا جراند، ماديسون بير، تايجا، كورتني ستودن، هالزي، تايلور ذا كريتور، وغيرهم.