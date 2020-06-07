طرح الفنان جابر الكاسر أحدث أغانيه، التي تحمل اسم ماهو هنا، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. وأغنية ماهو هنا، كلمات ناصر القعيمة، وألحان عيدروس العيدروس، وتوزيع موسيقى إسلام ميرغني. Advertisements يذكر أن الفنان جابر الكاسر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بجرب يوم، وهو من كلمات وألحان الصلال، وتوزيع إسلام ميرغني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جابر الكاسر يطرح أحدث أغانيه ماهو هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.