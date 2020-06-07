الجمعة .. آمال ماهر تُحيي حفلاً غنائياً فى سفح الأهرامات

تُحيي الفنانة آمال ماهر، يوم الجمعة المقبلة حفلًا غنائيًا من دون جمهور من سفح الأهرامات.

ومن المقرر أن تقدم من خلاله

عددًا كبيرًا من أغانيها الجديدة والقديمة ويتم نقله عبر الإنترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية، الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.