حـليمة بولند تتعرض لحروق خلال تواجدها فى المطبخ

أعلنت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند تعرضها لحادث في المطبخ، أصيبت على إثره بحروق في جسدها، وذلك من خلال مقطع صوتي مسجل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت "حليمة" إن الحروق نتجت عن سقوط مياه ساخنة لم تكن في

وضع الغليان، لكنها كانت ساخنة للغاية وآلمتها بشدة.

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وأضافت إلى أنه رغم إسعاف نفسها بكريمات الحروق وكمادات الثلج، إلا أنها لم تتوجه إلى أي مستشفى خوفا من تعرضها للإصابة بفيروس

كورونا " المستجد، موضحة أن المستشفيات تفتح أبوابها حالياً للطوارئ والمصابين بالوباء، والوضع فيها خطير للغاية، لذا فضلت عدم الذهاب.

شاهد الفيديو ..

يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد بدأت مشوارها الإعلامي بتقديم برنامج "ذا بيست" في عام 2001 وكانت طالبة في السنة الأخيرة من كلية الآداب في جامعة الكويت.