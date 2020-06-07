صور.. مروة الأزلي في كواليس القاهرة اليوم

نشرت الفنانة مروة الأزلي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت مروة من خلالها في كواليس تصوير برنامج القاهرة اليوم، والمذاع عبر قناة
يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيزمخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.
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