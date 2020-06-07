فيديو .. حليمة بولند تطمئن جمهورها بعد حادث احتراقها

نشرت الإعلامية حليمة بولند فيديو عبر قناة مس انستا الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وطمئنت حليمة جمهورها، وذلك بعد تعرضها لحادث حرق، عندما كانت في المطبخ، وصرحت حليمة قائلة: الحروق نتجت عن سقوط مياه ساخنة لم تكن في وضع الغليان، لكنها كانت ساخنة للغاية وآلمتها بشدة. وأشارت حليمة إلى أنه رغم إسعاف نفسها Advertisements بكريمات الحروق وكمادات الثلج إلا أنها لم تتوجه إلى أي مستشفى خوفًا من إصابتها بفيروس بكريمات الحروق وكمادات الثلج إلا أنها لم تتوجه إلى أي مستشفى خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن المستشفيات تفتح أبوابها حاليا للطوارئ وللمصابين بالوباء العالمي، والوضع فيها خطير للغاية، لذا فضلت عدم الذهاب. يذكر أن الإعلامية حليمة بولند ولدت في مدينة السرة بدولة الكويت لأب يعمل بالتجارة وأم تعمل كمدرسة تربية إسلامية وتخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام قسم الراديو والتلفاز من جامعة الكويت. وبدأت حياتها المهنية ببرنامج توب تن بتلفزيون الكويت وذلك بعام 2001 وذلك قبل تخرجها من الجامعة بفترة قليلة. تنقلت بين القنوات التلفزيونية حيث قدمت في تلفزيون الكويت وقناة دبي وقنوات روتانا وmbc وقناة فنون وقناة الراي، بالإضافة لعملها لفترة بالإذاعة الكويتية.

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