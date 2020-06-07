تطور إيجابي في حالة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما متعافٍ من كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت الفنانة المصرية رجاء الجداوي إلى العلاج بالحقن من بلازما أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، أملاً في شفائها بعد أيام من تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة المصرية نجاح العلاج باستخدام البلازما.

ونقلت إحدى التقارير المصرية المحلية عن مصدر طبي بالمستشفى الذي تعالج فيه الفنانة رجاء الجداوي صاحبة الـ 82 عامًا، أنها بدأت رحلة علاج جديدة وتم حقنها ببلازما المتعافين من الفيروس، وأنهم في انتظار نتائج هذا العلاج.

وبيّن المصدر أن الجداوي نالت مصل البلازما على جزأين أحدهما مساء أمس والآخر اليوم، مشيرا إلى أن هناك استقرارا في حالتها الصحية الآن، متمنيًا شفاءها التام والعاجل وخروجها سالمة من المستشفى.

وكشف عن أن حرارة الفنانة تراجعت لـ37 درجة، وأن نسبة الأكسجين في الدم 97، مضيفاً أن هناك استقرارا في نسب الضغط والنبض، وستخرج من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد هذا الاستقرار.

وكانت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي قد كشفت في وقت سابق عن تطورات شبه خطيرة بشأن وضع والدتها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إن والدتها تعاني من بعض التخبط في درجات حرارتها، وذلك بعدما ارتفعت حرارتها فجأة لـ 38.5 درجة.

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وتجدر الإشارة إلى أن شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي تصدرت حديث الجمهور، بسبب نشر أحد المواقع المحلية وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا عقب تدهور حالتها الصحية.

ونفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي بصحة جيدة، وأنها موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة في وقت سابق أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة على التقاط أي صور، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".