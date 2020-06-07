هل ياسمين صبري حامل؟.. صورة تثير ضجة واسعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري جدلاً واسعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسالة تعلن من خلالها أنها حامل في طفلها الأول بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بين المتابعين مكتوب فيها "أنا حامل مفيش مبروك"، لكن الأمر لم يطل على محبي الفنانة الذين أكدوا أن الصورة مفبركة، فيما تلقت ياسمين صبري التهاني والتبريكات من آخرين.

ويأتي تكذيب الصورة بعدما أعاد الجمهور تصريحا سابقا لياسمين صبري أكدت فيه أنها لا تملك سوى حسابين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما إنستغرام وتويتر، لذلك ليس لديها أي حساب عبر تطبيق تيك توك الذي انتشرت فيه الصورة، وتم تناقلها فيما بعد على السوشال ميديا.

وأوضح محبو الفنانة أنه من غير المعقول أن تقوم ياسمين صبري بالإعلان عن حملها بهذه الطريقة، فهي حريصة دائمًا في كيفية الإعلان عن أي شيء يتعلق بحياتها الخاصة للجمهور عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

ومع تشكيك الكثيرين بالصورة المتداولة عن حمل الفنانة المصرية بطفلها الأول، غير أن هناك من المتابعين من لم يكترثوا بمدى صحتها وقدموا لها التهاني ولزوجها أحمد أبو هشيمة، متمنين للفنانة دوام الصحة والسلامة، كما ذهب البعض للحديث عن اسم الطفل الذي ستطلقه الفنانة عليه عند ولادته.

وكانت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد فاجأ الجمهور بارتباطهما في الـ 17 من أبريل الماضي بعد فترة خطوبة استمرت لمدة شهر، حيث دخلا القفص الفضي رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.

وأقيم عقد قران الثنائي في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكان الاحتفال بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

وذكرت مصادر لـ"فوشيا" وقتها أن أجواء مراسم عقد القران جرت دون حضور واسع لأهل الوسط الفني وعالم رجال الأعمال بسبب الظروف التي نمر بها، منوهة إلى أن عقد القران تم لمنع القيل والقال حول تواجد أبو هشيمة وياسمين صبري سويًا وأن هذا القرار جاء بعدما كانت الترتيبات على العكس من ذلك تمامًا.

من جانبهما أصدر أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، بيانًا قالا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

واستطردا في بيانهما: "سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران وسط تلك الأجواء بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية والتأكيد على أن الحياة يمكن أن تستمر وأننا لا نفقد فرصة السعادة إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وبيّن الثنائي في البيان: "إذْ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة في هذا التوقيت نتمنى للجميع في مصر والعالم السلام والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة".

واختتما البيان: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا واقفين جانبنا وتفهموا الظروف التي اضطرتنا لاختصار الاحتفال حرصًا على سلامة الجميع ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".