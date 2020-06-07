شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل لم يمنعها..صوفى تورنر بمسيرة احتجاجية مع جو جوناس بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن النجمة العالمية صوفي تورنر تعيش واحدة من أصعب فترات حياتها و هي فترة الحمل إلا أنها فضلت المشاركة في الاحتجاجات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت صوفي تورنر ذات الـ ( 24 عام ) بإحدى المسيرات في شمال كاليفورنيا وبصحبتها زوجها النجم العالمي جو جوناس البالغ من العمر ( 30 عام ) و هي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت" بيض البشرة" هو أيضا عنف في إشارة لضرورة أخذ موقف قوى لإنهاء العنصرية النظامية وعنف الشرطة.



من الاحتجاجات (1)

وقد حرص جو جوناس علي نشر عدد من الصور خلال تواجده مع صوفي وأصدقائهما و ذلك عبر صفحة جوناس الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " .

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من الاحتجاجات (2)

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات و هي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي ، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و تايجا و كورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .