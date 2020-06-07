شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن اتخنق من الكمامة أثناء خروجه من منزل صديقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات مصورى الباباراتزي النجم الشهير دينزل واشنطن أثناء تجواله فى شوارع كاليفورنيا، وذلك خلال سيره على الأقدام لمنزل أحد أصدقائه وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع الديلي ميل الإنجليزي مؤخراً، وسلط الضوء خلاله على النجم الذى يمتلك في رصيده جائزتى أوسكار توج بها عن أدواره فى مسيرته الفنية اللامعة.



دينزل واشنطن

التقرير أضاف أن النجم الشهير يبدو أنه مل من الكمامة مثلما ظهر خلال الصور، حيث أفاد بأنه لم يرتديها طويلاً وخلعها من وجهه أثناء عودته إلى منزله بعدما قضى وقت طويل في منزل صديقه.

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دينزل واشنطن

وكان الممثل الأمريكي دينزل واشنطن تدخل لمنع الشرطة الأمريكية نهاية الشهر الماضى من احتجاز شخص من ذوي البشرة السمراء، بعدما قام أحد ضابط الشرطة بتكبيل الشخص "المشرد" خلف ظهره على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة، حيث نشر لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق، ريكس تشابمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو الممثل الأمريكي دينزل واشنطن خلال منع الشرطة من اعتقال أحد المشردين من ذوي البشرة السمراء.

وكتب ريكس تشابمان، لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق على تويتر، معلقا على الفيديو، أن النجم البالغ من العمر 65 عامًا "شهد اضطرابًا في ويست هوليود مع رجال شرطة ورجل بلا مأوى غير مسلح".