شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة سعيدة.. كارول سماحة تستعد لطرح أحدث أغانيها باللغتين العربية والفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لمفاجأة جمهورها بأغنية جديدة انتهت من تسجيلها مؤخراً، حيث كشفت من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن تفاصيل تلك الأغنية، وأضافت بأنها ستحمل اسم Bo voyage أي "رحلة سعيدة"، كما أعلنت أن تلك الأغنية ستقدمها باللغة العربية والفرنسية أيضا.

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كارول سماحة

على جانب آخر حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة على نعي الفنان الراحل حسن حسني، وذلك من خلال حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت بعد وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة إنها كانت تعتبره بمثابة المصدر الأيقونى للكوميديا فى مصر والعالم العربى، وغردت قائلة: "وداعا للمصدر الأيقونى للكوميديا فى مصر والعالم العربى، وداعا حسن حسنى".

على جانب آخر يشار إلى أن المطربة كارول سماحة، كانت قد طرحت أغنياتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.