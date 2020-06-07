شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الفنانون مع تعرضهم للتنمر؟.. واقعة محمد رمضان الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الفنانون أحيانا للتنمر، و فى ذلك التقرير نعرض لكم كيف تعامل عدد من الفنانين مع التنمر، والبداية مع سخرية متابعة على صفحة النجم محمد رمضان من ابنه، بعد نشره صورة تجمعهما، وقالت: "إسود زي أبوه، المصيبة إن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد عليها رمضان: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض"

كما تعرضت إيمان رمضان، شقيقة النجم محمد رمضان إلى تنمر كبير على السوشيال ميديا، حول شكلها والطريقة التي ظهرت بها خلال حفل زفافها ولكنها لم تبالى لهم و نشرت صور لها مع زوجها من حفل الزفاف.

ومن قبل محمد رمضان تعرض النجم كريم فهمى إلى التنمر على شكل بناته بسبب نشره صورة لهما أخفى فيها ملامح وجههما بـ"أيموشن قلب"، من حفل زفاف شقيقه ووصفت إحدى المتابعات شعرهما بأنه يشبه سلك المواعين، ليرد كريم عليها أن السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشف إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف، و انا حر، بس للاسف السوشيال ميديا أدت ناس كتير حق التدخل في الحياة الشخصية، يعني حضرتك مقدرش اقولك بتلبسي ده ليه ومتلبسيش ده ليه زي فلانه مثلا متحررة، كده ابقي قليل الذوق . شكرا " .

كما تعرض الفنان آسر ياسين لتعليقات ساخرة وجارحه بسبب صورته مع زوجته، بأنها ليست على قدر كبير من الجمال، ولكنه لم يصمت على هذا التنمر ورد بنشر صورة اخرى لزوجته وعلق عليها قائلا، " أراها أجمل امرأة فى العالم، ويكفى وجودها بجانبى وما فعلته من أجلى فى حياتنا الزوجية".

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وايضا تعرض الإعلامي شريف مدكور إلى التنمر من سيدة لملابسه، بسبب ارتدائه تى شيرت بشكل دائم أسفل ملابسه، حيث قالت له :"التى شيرت اللي من تحت البلوفر ده عيب أوي واحد يلبسه شكله معفن قوي لبسه بقاله شهر مش بيغيره"، ليرد عليها :"ده حضرتك لأن جسمي منمل من جرعات الكيماوي ولازم ألبس خامة معينة عشان محسش بالتنميل ده ونفس الموضوع في الحذاء.. ربنا يكفيكي شر الكيماوي".

وواصلت السيدة تجريحها بشكل غير لائق حيث اتهمته بمحاولة استعطاف الجمهور بشأن مرضه وأنه يبخل أن يشتري ملابس جديدة ويظهر بهذه الصورة، وعلق شريف علي الكلام عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا :" هي ليه الناس بقيت كده و الغريبة إنها ست كبيرة في السن".















