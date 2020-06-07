شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة .. آمال ماهر تحيى حفل غنائى فى سفح الأهرامات بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى يوم الجمعة المقبلة المطربة آمال ماهر حفل غنائى بدون جمهور من سفح الأهرامات، حيث من المقرر أن تقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغنياتها الجديدة والقديمة ويتم نقله عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفنى منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة فى عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب فى العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمى "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائى كامل العدد فى عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركى آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعى الفنانة.