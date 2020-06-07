شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى: نستأنف تصوير الجزء الثانى من "قوت القلوب" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ماجدة زكى لـ"الخليج 365"، إنها تستأنف تصوير الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" بعد أسبوعين، للمخرج مجدى أبو عميرة، بعد استقرار الوضع من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع اجراءات الوقاية اللازمة وتعقيم لوكيشن التصوير، المسلسل رض على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً وكان تريند على موقع البحث فى جوجل يومياً بعد عرض حلقاته.

من ناحية أخرى أكدت ماجدة زكى أنها فى الوقت الحالى لا تنشغل إلا بشقيقها الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية بعد خضوعه لعملية جراحية فى القلب وتتواجد معه باستمرار فى منزله لتطمئن على صحته.

وتظهر من خلاله ماجدة زكى بدور عاملة فى مدرسة، ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.