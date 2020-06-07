شكرا لقرائتكم خبر عن خالد راغب علامة يوجه رسالة لوالده بمناسبة عيد ميلاده: عقبال الميه يا توأم روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد نجل المطرب راغب علامة على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً، حيث نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع انستجرام، وعلق عليها بتوجيه رسالة إلي والده قال فيها : عقبال الميّة يا توأم روحي❤️???? الله يديمك بصحّتك و همّتك و نجاحك???????? بتستاهل خير العالم كلّو❤️.



راغب علامة ونجله

Advertisements

وكان ظهر خالد راغب علامة فى وقت سابق خلال فيديو يدندن فيه أغنية لوالده، قائلا: "لست مغنيا ولن أصبح مغنيا"، مشددا على أنه لا يستطيع مقاومة أغانى والده الفنان الكبير راغب علامة.

كما علق خالد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر قائلا: "لست مغنّيا، ولن أصبح مغنّيا.. لكنني لا أستطيع أن أقاوم صوت وأغاني والدي.. شو السر اللى فيك يا بابا؟، .. لست مغنّي، و لن أصبح مغنّي... لكنني لا أستطيع أن أقاوم صوت و أغاني والدي".

واحتفل الفنان اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة فى حفل عائلى بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤى، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب، وذلك فى وقت سابق من الشهر الماضى.