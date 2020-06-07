شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تتعرض لحروق بعد حادث فى المطبخ.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند لحادث في المطبخ، أصيبت على إثره بحروق في جسدها، حيث قالت بولند في مقطع مصور لها إن الحروق نتجت عن سقوط مياه ساخنة لم تكن في وضع الغليان، لكنها كانت ساخنة للغاية وآلمتها بشدة، وأضافت إلى أنه رغم إسعاف نفسها بكريمات الحروق وكمادات الثلج إلا أنها لم تتوجه إلى أي مستشفى خوفا من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة أن المستشفيات تفتح أبوابها حاليا للطوارئ وللمصابين بالوباء العالمي، والوضع فيها خطير للغاية، لذا فضلت عدم الذهاب.

يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد بدأت مشوارها الإعلامي في عام 2001 وكانت وقتها طالبة في السنة الأخيرة في كلية الآداب في جامعة الكويت لتقديم برنامج ذابست.

كما ظهرت كممثلة في عام 1995 في برنامج الأطفال افتح يا وطني أبوابك مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت وقامت بتقديم الكثير من البرامج الخليجية والعربية.