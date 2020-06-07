شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة القديرة أثار الحكيم لـ"الخليج 365"، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أن نجلها هو الذى أصيب خلال تواجده مع أصدقائه فى الجونة، مشيرة إلى أنها اكتشفت إصابته منذ أسبوع، ويخضع حاليا للعلاج فى المنزل بالمتابعة مع أحد الأطباء.

يشار إلى أنه أصيب عدد من الإعلاميين بفيروس كورونا الأيام الماضية، بالإضافة إلى الفنان كريم قاسم والذى أعلن عن تعافيه من مرض كوفيد 19، حيث شارك جمهوره بمقطع منذ ساعات ليحكى تجريته مع كورونا، منذ 3 أسابيع وقرر الحديث عن الأعراض التى ظهرت عليه وكيف تعامل مع الفيروس، قائلا:" عرفت بكورونا فى شهر 3 وعايش مع والدى لوحدنا عنده 79 سنة اترعبت و كنت خايف عليه و سبت البيت عشان كنت بنزل اشتغل وعندى التزامات مكنش ينفع اوقف شغل خلصت تصوير آخر أبريل يوم 17 و 18 مايو ظهر لى أعراض كورونا و أول حاجة ظهرت صداع جامد حرارة تكسير فى العظام جامد جدا".

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وتابع كريم قاسم: بعد 12 ساعة ما ظهرت الاعراض كلمت كل اللى قابلتهم فى أخر 14 يوما للاطمئنان على نفسهم، رابع وخامس يوم كنت بموت و فقدت حاسه التذوق و كنت هعمل فيديو الوصية و باخد بالى من نفسى لوحدى و صعبت عليا نفسى و كنت خايف أموت لوحدى و يكسره عليا باب الشقة، سادس وسابع يوم بدأت اتحسن ".