شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا بدون كمامة أثناء مشاركتها بمسيرة احتجاجية بلندن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص كل نجوم العالم علي ارتداء القناع الطبي بمجرد خروجهم من المنزل سواء لخروجهم من أجل شراء احتياجاتهم اليومية أو خلال تنزههم، و بالتأكيد ايضا خلال مشاركتهم في المسيرات الاحتجاجية التي انتشرت في الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .



مادونا مادونا

Advertisements

لكن النجمة الوحيدة التي تجاهلت تماما اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا هي النجمة العالمية مادونا و هو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة احتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ ( 61 عام ) بارتداء القناع الطبي الازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليا .



مادونا وسط المحتجين مادونا وسط المحتجين

كما كشفت احدي الصور التي التقطت لمادونا من المسيرة أنها لا تمانع في تبادل القبلات و الاحضان و هو ما قامت به إحدى معجباتها و لم تعترض مادونا علي ذلك ، إضافة الي أن النجمة الشهيرة لم تهتم بفكرة " التباعد الاجتماعي " .

يذكر أن مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات كان مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضي ، وهو المشهد الذي فاجأ الملايين من محبيها و عشاقها .