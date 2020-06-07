شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء تصوير "الغسالة".. هنا الزاهد لـ محمود حميدة: شرف لى الوقوف أمامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعادة كبيرة تغمر صناع فيلم "الغسالة" ونجومه مع انتهائهم من تصويره الساعات الماضية، وهو الفيلم الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يلعب دور البطولة الفنانة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، بالإضافة إلى النجم محمود حميدة، وما إن تم الإعلان عن الانتهاء من تصوير أحداث الفيلم، حتى أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن اعتزازها الكبير بالمشاركة إلى جانب الفنان محمود حميدة، وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة من كواليس الفيلم تجمعهما معاً، وعلقت عليها "كان لى الشرف إنى أقف أمام حضرتك فى فيلم الغسالة".



هنا الزاهد ومحمود حميدة

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده