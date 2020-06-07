شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس" وحلا شيحة تعلق: "عسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يروج النجم محمد رمضان لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، التى يوعى فيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق الوقاية التى تتركز فى الأساس على ضرورة غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى، ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا و الاغنيه يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، حيث من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة و كتبت "عسل".









وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

وفى وقت سابق، نشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدى ملابس الأبطال الخارقين: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروس خلال أيام على قناتى الرسمية على يوتيوب".

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كما كشف رمضان عن البروفة إحدى البروفات مع فريق الاستعراضات فى الاغنية، من خلال مقطع فيديو، لجمهوره، حيث كشف عن تصميم الرقصات التى ستكون ضمن الأغنية.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.