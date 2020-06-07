شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحضر لمفاجأة كبيرة لجمهوره ويقول: سأجعلكم فخورين بي أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم سعد لمجرد يستغل فترة الحظر، من أجل الإعداد لمشروع غنائي ضخم يعود به إلى الساحة الغنائية، وهو الأمر الذى ظهر جلياً من خلال الحساب الرسمي للنجم المغربي على موقع انستجرام، حيث حرص على توجيه رسالة إلى متابعيه الذى يبلغ عددهم نحو 10 مليون متابع على انستجرام، بدأها بشكر جمهوره ثم والده علي دوره في حياته وعائلته، حيث أكد على امتنانه الكبير لما يلقاه منهما من دعم كبير مثلما ما يتلقاه دائماً من جمهوره.



سعد لمجرد

وأضاف بأن هذا الأمر يجعله يرغب في استغلال هذا الوقت من أجل وضع اللمسات النهائية علي مشروع غنائي ضخم حيث قال بالنص خلال رسالته : " أيها المعجبون الأعزاء ، لا يمكنكم حتى تخيل مدى سعادتي اليوم ، أريد أن أشكركم على حبكم النقي والواقعي طوال هذه السنوات وأريد أن أعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا المستحيل لوضع ابتسامة على وجهكم ???????? الآن أريد أن أطلعك على أنني أعمل على مشروع جميل وأنا أقضي وقتي في جعله مثاليًا حتى تكونوا فخورين بي مرة أخرى حين تستمتعوا به إن شاء الله ... أحبكم جدًا إلى الأبد وإلى الأبد .... أيها المشجعون الأعزاء أشكركم من أعماق قلبي وأشكر والديّ وعائلتي وأصدقائي وفريقي على كل دعم ????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

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سعد لمجرد

وكان طرح النجم سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب فى وقت سابق من الشهر الماضى، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه قائلا: "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك و طرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".