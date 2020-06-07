شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر: استوحيت من ثقافة "السود" كل شىء وسأتحدث يوميا عن الظلم العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي جاستن بيبر أنه استفاد من ثقافة السود فى مشواره الفني واستوحي منها فى أسلوبه وغنائه ورقصه وحتى أزيائه، وذلك فى ظل الاحتجاجات الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية بعد مقتل المواطن جورج فلويد علي يد الشرطة الأمريكية، وكتب بيبر عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" "لقد استفدت من ثقافة السود واستوحيت كل شيء من الثقافة السوداء، أسلوبي، وكيف أغني، وأرقص، وأؤدي وأزيائي لقد تأثرت بالثقافة السوداء وألهمتني".

وتابع: "أنا ملتزم باستخدام منصتي من هذا اليوم فصاعدًا للتعلم، وللتحدث عن الظلم العنصري والقمع المنهجي، وتحديد طرق حتى نكون جزءًا من التغيير الذي تشتد الحاجة إليه".

كان جاستن قد تلقى العديد من انتقادات في الماضي بسبب تأثر صوته وأسلوبه بالفنانين السود، وكذلك الضفائر الأفريقية المثيرة للجدل التي ظهر بها في عام 2016.

وأشعلت وفاة جورج فلويد 46 عاما" حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.

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من ناحية أخرى رفضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، انتقادات من الصين وإيران بسبب الاحتجاجات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة حول التفرقة العنصرية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، وتحدتهما لمقارنة السجلات.

واندلعت الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد فى الولايات المتحدة خلال الأيام العشرة الماضية بسبب وفاة جورج فلويد فى منيابوليس بعد أن جثم شرطى أبيض على رقبته، واضطرت بعض المدن للتعامل مع أعمال الحرق العمد والنهب والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما أدى إلى تعبئة وحدات الحرس الوطني.