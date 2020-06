شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم سبايك لى الجديد Da 5 Bloods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المخرج العالمى سبايك لى، دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلمه الجديد Da 5 Bloods، وذلك من خلال حساسابه الرسمى على موقع التغريدات تويتر، الفيلم القادم إلى شبكة نيتفلكس في 12 يونيو الجارى، واحتمى الفيديو الجديد على كثير من لقطات الإثارة والتشويق، ويدورحول قصة ٤محاربين قدامي، جميعهم أمريكيين من أصل أفريقي، وهم بول، أوتيس، إيدي، وميلفن، حين يعودون إلى فيتنام، ويبحثون عن بقايا أشلاء قائد الفرقة الذي سقط قتيلاً بالحرب (تشادويك بوسمان) إلى جانب حلم العثور على كنز مدفون.

العمل الجديد من كتابه داني بيلسون وبول ديميو وكيفين ويلموت وسبايك لي، ومن ثم ينضم إلى أبطال الفيلم ابن بول القلق (جوناثان ماجورز)، ليحاربوا جميعهم قوى البشروالطبيعة بينما يواجهون الآثار المدمرة التي لا تمحى لحرب فيتنام.

فيلم Da 5 Bloods من بطولة ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيتيرز، نورم لويس، إزاياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيري، بول والتر هوسير، جاسبر باكونين، جونى تراينجين، لي يان، نجيين نجوك لام، ساندى هونج فام، مع جون رينو وتشادويك بوسمان.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح فيلم ها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح الفيلم المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.