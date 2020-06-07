شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيسون تتبرع بمليون دولار لمواجهة العنصرية..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جينيفر انيستون على مواجهة العنصرية بكل اتجاهاتها سواء الذى يعاني منها البعض بسبب اللون أو العرق أو حتي الديانة، وذلك من خلال تبرعها بمليون دولار إلي منظمة العدالة العرقية، حسبما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الإنجليزي، الذى أضاف بأن النجمة الشهيرة أكدت بوجوب التضامن معاً في وجه العنصرية وذلك بالمطالبة بالعدالة، كما قامت عبر حسابها علي موقع انستجرام بوضع اسم المنظمة على حسابها.

انيستون على جانب آخر سبق وأعلنت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون إحدى أبطال المسلسل الشهير "فريندز"، عن بيع صورة لها وهي عارية تعود لعام 1995، حيث قامت بتخصيص عائدات المزاد لمحاربة فيروس "كورونا". Advertisements

الحساب الرسمي للموقع ونشرت الممثلة الأمريكية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتها ومقطع فيديو، يظهر فيه صديقها المصور الفوتوغرافي مارك سيليجر وهو يقوم بتحضير الصورة.

شعار المنظمة كما علقت على الصورة بكتابة : "تعاون صديقي العزيز مارك سيليجر مع دور رادفوكاسي وكريستي لتنظيم مزاد بيع 25 بورتيه من أعماله، أحدها لي لمساعدة في مجهودات مكافحة كوفيد-19 ... جميع عائدات بيع المزاد سيتم التبرع بها للجمعية الوطنية للعيادات الحرة والخيرية، وهي منظمة تقدم اختبارات وعلاجات مجانية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد للأشخاص المحرومين طبيا".

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