شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الأوضاع اللبنانية.. 3 أسباب وراء تأجيل ألبوم عاصى الحلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب اللبناني عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا والذى هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثانى هو الأوضاع اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، حيث سيضم أغنيتين جديدتين وحذف بدلا منهما أغانى أخرى تم اختيارها من قبل، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائي في أواخر العام الجارى.

من جانب آخر، انتهي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

في سياق أخري يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا