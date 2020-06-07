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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز فى عيد ميلاده : بشكر ربنا على محبة الناس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد عز، رسالة شكر لكل من قدم التهنئة له بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة له وكتب عليها قائلا:" في يوم ميلادى بشكر ربنا علي نعمه الكتيرة قوى عليا الحمد لله رب العالمين، وعلي نعمته العظيمة اللي هي محبة الناس، أشكر كل حد كلمنى أو كتبلي كلمة فرحتنى أو بعتلي رسالة ويارب يديم عليا نعمه واسف لو مقدرتش أرد ".
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وفى سياق آخر أعرب الفنان محمد عز الذى جسد شخصية البطل خالد على موسى، أحد أبطال كمين البرث، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، مؤكدا "ربنا شرفنا بأن نكون جزءا صغيرا فى تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين سوف نظل نتذكرهم ونحفظ أساميهم وأشكالهم حتى يوم الدين.
وعرض مسلسل "الاختيار" فى سباق دراما رمضان المنقضى بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.
وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل
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