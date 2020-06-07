شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الأغانى نجاحًا فى مشوار راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو ليس يوماً عادياً بالنسبة لجمهوره ومحبيه ومتابعيه، لأنه نجم كبير عرف كيف يجمع مختلف الأجيال على محبته ومحبة فنه الراقي. إنه النجم راغب علامة الذي تنهال عليه بطاقات المعايدة اليوم إحتفالاً بعيد ميلاده​.

قدم راغب أجمل الأغنيات على مدى سنوات طويلة من النشاط الفني المستمر، وعرف النجاحات في كل دول العالم التي غنى فيها، وحصد أهم الجوائز.

يمتلك راغب علامة في مسيرته أكثر من 18 ألبوم غنائى، كما يعتبر من أكثر الفنانين العرب مبيعا بألبوم (يا حياتي) الذي

صدر عام 1993 تجاوز توزيع الألبوم حاجز النصف مليون نسخة، وألبوم (تؤام روحى) الذي صدر في 1995 وتجاوزت مبيعاته الـ 300 ألف نسخة بستة طبعات في مصر.

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كذلك الأمر بالنسبة لألبوم (فرق كبير) الذي صدر في عام 1996 وتجاوزت مبيعاته الـ 250 ألف نسخة، وألبوم (علمتيني أحب الدنيا) الذي تجاوزت مبيعاته 700 ألف نسخة في مصر ليتربع على قمة المبيعات لفترة طويلة. ولا يزال ألبوم (قلبي عشقها) الذي صدر عام 1990 هو الأنجح في مسيرة راغب علامة الفنية، حيث تربع على قمة الإصدارات الفنية في هذه الفترة بمبيعات وصلت إلى مليون نسخة في مصر.

ومن المحطات الهامة فى مشوار علامة أيضا أغنية "طب ليه" التي غناها عن طريق الصدفة، حينما تقابل مصادفة مع الفنان أحمد سعد حينما كان فى بداية حياته الفنية وعرض عليه هذه الأغنية، والتي فور أن سمعها راغب قرر تسجيلها فورا، وكانت من كلمات وليد الشاعرى وتوزيع مدحت خميس ونجحت هذه الأغنية فى أن تعيد اكتشاف علامة مرة أخرى بلون غنائي مختلف أتار إعجاب جمهوره وحقق نجاحًا على مستوى العالم كله.

بالإضافة إلى أغنية "اللى باعنا خسر دلعنا"، التي تصدر بها راغب المراتب الأولى فى سباقات الأغنيات العربية والأكثر استماعًا وتحميلا ليحتل المرتبة الأولى فى مصر، والإمارات العربية المتحدة، المغرب، الجزائر والبحرين بحسب احصاءات موقع أنغامى الرسمية. لأغنية من كلمات محمد البوغا، ألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس، أما الفيديو كليب إخراج زياد خورى.