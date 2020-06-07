كندة علوش تدعو لمصر برفع بلاء فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة السورية كندا علوش لمصر برفع بلاء فيروس كورونا المستجد عن البلاد، كما تمنت السلام لبلدها سوريا ولبنان.

وكتبت كندا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "يارب تحمي بلدي التاني الغالي مصر بيتي وحياتي، وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور، من الفتن والفقر والمرض ويارب تعدي هالفترة العصيبة على خير".

وأضافت: "يارب تحمي بلدي سوريا وشعبا، يارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع، يارب نزل رحمتك.. أرجوكم قولوا آمين".

وتابعت علوش :" يارب تحمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب، يارب هالبلد الحلو بطبيعته وتاريخه وناسه يارب يرجع لبنان متل ماكان وأحسن مليون مرة".

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