حليمة بولند تصاب بحروق طفيفة في جسدها ولهذا السبب لم تذهب إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصيبت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بحروق في جسدها، إثر تعرضها لوقوع مياه ساخنة عليها منذ أيام.

وعبر حسابها بسناب شات، ظهرت "حليمة" بمقطع فيديو، قائلة: "أمس احترقت وجت علي ماء حار، ما كان مغلي وايد، وربنا لطف فيني إنه كان حار مش مغلي".

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وتابعت: "صار فيه حروق طفيفة لكن تؤلمني وايد، ووضعت كريمات حروق وثلج ومازال الألم موجود، ولونه أحمر وصاير فيه فقاعات".

كما أكدت خلال الفيديو أنها لم تذهب للمستشفى، نظرا لحالة الطوارئ التي تشهدها مستشفيات الكويت، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفا من نقل العدوى.

وتعتبر حليمة بولند من أشهر الإعلاميات الكويتيات، والتي عادة ما تثير الجدل، بسبب برامجها أو إطلالتها أو تغييرها في شكلها كل فترة.