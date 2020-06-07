في عيد ميلاده.. محمد عز: "بشكر ربنا على محبة الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان محمد عز بعيد ميلاده اليوم 7 يونيو.

ونشر عز صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" في يوم ميلادي بشكر ربنا علي نعمة الكتير قوى عليا الحمد لله رب العالمين، وعلى نعمته العظيمه اللي هي محبة الناس".

وأضاف: "أشكر كل حد كلمني أو كتبلي كلمة فرحتني أو بعتلي رسالة، ويارب يديم عليا نعمه، وآسف لو مقدرتش أرد على حاجة".

وطرح الفنان محمد عز، أغنيته الجديدة "سنين بتضيع"، الأربعاء الماضي، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات رمضان أبو زيد، ومن ألحان وتوزيع محمد قماح.

وشارك محمد عز، في سباق دراما رمضان بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎